L’attesa è tanta. Il popolo di Fratelli d’Italia aspetta, ufficialmente, la discesa in campo della leader Giorgia Meloni , alle Europee di giugno. Nel frattempo, “ci concentriamo sui contenuti”, ragiona la deputata e responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI Sara Kelany nella sua intervista ... Continua a leggere>>

GUALDO TADINO – Lavori in corso nel centrodestra con trattative "molto serrate". Lo ha annunciato Fabio Viventi, coordinatore di Forza Italia gualdese in una conferenza stampa, affiancato da Silvia Minelli, Daniele Fazi e da Erminio Fofi, già candidato sindaco di forzisti e civici, sconfitto alle ... Continua a leggere>>

Le elezioni regionali in Basilicata sono alle spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia dei sondaggi mostra Fratelli d'Italia saldamente al primo posto, con Pd e Movimento 5 Stelle stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga leggermente il divario tra Forza Italia e ... Continua a leggere>>

Sondaggi politici, forza italia cresce ancora e stacca la Lega di Salvini (in calo) - La Supermedia di oggi dimostra che il sorpasso di forza italia sulla Lega si è ormai consolidato: il partito di Tajani mantiene il secondo posto del podio ...

Continua a leggere>>

Degrado nel Quartiere 5, forza italia attacca il Pd - Un blitz davanti alla sede del Pd per denunciare il degrado in cui versano alcune strade nei pressi di via Forlanini. Protagonisti Francesca Lorenzi e Jacopo Bianchi, candidati al consiglio comunale d ...

Continua a leggere>>

Il caso Tortora era il caso italia, Salis diventerà il caso Ungheria - I radicali fecero di una scandalosa vicenda personale una battaglia politica: contro la carcerazione preventiva, le condizioni delle prigioni ...

Continua a leggere>>