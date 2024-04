Solo se viene servito caldo sei il benvenuto Viaggio nel deserto marocchino a degustare il tè con i berberi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il pianto del bambino si solleva nel vento delmaghrebino verso qualsiasi direzione intorno a noi. Agnese è mortificata: vedendo il ragazzino correre così allegramente tra le tende l’ha sollevato per stringerlo a sé. Marwan però, tre anni di vita, non era mai stato toccato da un estraneo, tanto meno da un’estranea. La madre ci sorride mentre lo porta via in braccio verso la tenda principale dell’accampamento, calando le pesanti pelli di cammello sulle sue urla, quasi spegnendole. Il padre invece spunta con la testa dal retro del recinto delle capre, ci fa segno di andare da lui, di non preoccuparci. Scopriamo un’altra tenda dietro il piccolo recinto, aperta su due lati, da cui sporge un enorme tappeto con sopra una decina di cuscini colorati. Un caos ordinato La lana del tappeto si perde in fantasie che passano da intrecci simmetrici a sproporzioni improvvise, ...