Softball - l’Italposa prima domina poi concede il pari a Pianoro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pareggio perForlì, che in casa divince nettamente gara1 0-4, ma cade nella seconda combattutissima partita 4-3. Straordinaria prestazione di Ilaria Cacciamani in gara 1 per Forlì: per lei addirittura 12 strikeout e solo 2 basi ball e 1 valida concessa. Il pitcher impedisce all’attacco felsineo di poter impensierire le romagnole e l’attacco di Forlì inizia forte contro Veronica Comar segnando due punti nellaripresa, grazie al triplo di Alice Spiotta e il singolo di Noemi Giacometti. La partita scorre rapidamente col punteggio che non muta fino alla quinta ripresa, quando un errore difensivo su un contatto di Cacciamani consente a Spiotta di segnare il 3-0. Il punto del definitivo 4-0 viene portato a casa da Caterina Turci con un singolo nell’ultima ripresa, mentre nella parte bassa un singolo di Oliveti ...

...del duello tanto atteso contro l'Italposa Forlì e vola in testa alla classifica. Doppio successo anche per Macerata sul campo di Old Parma, mentre Inox Team Saronno e Mia Office Blue Girls Pianoro si ...

