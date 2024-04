Smartphone Nothing Phone 2 12+512GB Bianco in offerta su Amazon a 179 euro in meno

Nel corso di un evento organizzato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, l'azienda tecnologica londinese Nothing ha svelato il design del suo nuovo smart Phone , il Phone (2a) . Come i suoi predecessori, anche il Nothing Phone (2a) vanta un particolare retro trasparente che ... Continua a leggere>>

Il CEO di Nothing Carl Pei ha annunciato un nuovo widget per i propri smartphone , utilizzabile per la registrazione delle chiamate L'articolo Gli smartphone Nothing ricevono una novità per la registrazione delle chiamate proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

nothing Phone (2), offerta totale: il prezzo crolla da 729 a 527 euro - Il bellissimo nothing Phone (2) con chipset Snapdragon 8 Gen 1+ è in offerta su Amazon ad un prezzo molto conveniente.

Continua a leggere>>

nothing Phone (2): pazzesco MINIMO STORICO su Amazon (-28%) - Offerta da non perdere di Amazon per l'innovativo nothing Phone (2): lo smartphone può essere tuo al minimo storico.

Continua a leggere>>

Il nothing Phone (2) è al MINIMO STORICO: l'affare è solo su Amazon - Lo smartphone con il retro trasparente e performance da urlo con il chip Qualcomm Snapdragon è al minimo storico: acquista il nothing Phone (2) su Amazon.

Continua a leggere>>