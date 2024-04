Smackdown | il wrestling torna in Italia - ecco dove verrà trasmesso e quando

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fan delall’ascolto! FinalmenteinWWE, su DMAX il 3 Maggio 2024 con commento inno in diretta. Una notizia che sconvolge molti fan considerando che non accadeva una cosa del genere da tantissimi anni. L’ultima volta che era stata vista una cosa del genere era il lontano 25 Aprile 1993 su Tele+2, in pratica ben 31 anni fa. Un appuntamento immancabile per i fan di questo show, ma anche per tutti coloro che vogliono riscoprire uno spettacolo che sa ancora intrattenere come nessun altro. La notizia è degli ultimi giorni e si sa ancora poco a riguardo, ma le informazioni non mancano ugualmente. Loghi di Raw e, fonte: Discovery+Innanzitutto sarà registrata a Lione, in Francia, il 3 Maggio 2024 e ...

