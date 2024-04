Roma, 17 Marzo – Nella storia della letteratura ci sono sempre stati dei personaggi che sono divenuti più famosi dei loro autori, però solitamente si tratta di supereroi o di figure totalmente distanti dalla realtà . Il caso di cui scriverò oggi invece è più unico che raro, in quanto non solo ha di ... Continua a leggere>>

Sherlock torna "a casa" su Netflix e ci permette di ricordare perché è stato il miglior adattamento moderno dell'investigatore per antonomasia nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Anche più di quello di Guy Ritchie. (Ri)scopriamo insieme perché . Sherlock Holmes non è di casa solamente a Baker ...

È uno degli incontri più celebri della storia della fiction. "'Come va?', mi disse quello, cordialmente, stringendomi la mano con una stretta vigorosa che non mi sarei mai aspettato. 'Vedo che siet... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

sherlock holmes, in arrivo nuovo romanzo: sarà lo scrittore Gareth Rubin a proseguire la saga - Il giornalista e romanziere scelto dai discendenti di Arthur Conan Doyle. 'holmes and Moriarty' sarà pubblicato il prossimo 12 settembre in Gran Bretagna e in contemporanea mondiale in una ventina di ...

Letteratura Nuovo romanzo Sherlok holmes autorizzato da discendenti Conan Doyle - Rubin, affermato giallista, accanto a sherlock holmes e al dottor Watson, sua immancabile spalla, mette in scena l'arcinemico, il professor James Moriarty, unendo l'abilità investigativa del ...

Dead Boy Detectives su Netflix, la serie raccontata dal talento George Rexstrew (che ricorda Timothée Chalamet) - Edwin Payne è un ragazzo intelligente, sensibile ed elegante. È morto nel 1916, ha trascorso più di 70 anni nell'inferno, e dopo essere scappato nel 1990, è diventato detective con il suo migliore ...

