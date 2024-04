Serie A - trentaquattresima giornata | spicca Napoli-Rom - programma e diretta tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Scudetto a parte, tutti gli altri obiettivi sono più vivi che mai e nessuno è certo di realizzare i piani che aveva individuato all’inizio di questo campionato così combattuto. Corsa Champions League (ed europea più generalmente) e lotta per non retrocedere tengono ancora banco in questache laA manderà in campo suddividendola in quattro giorni., su tutte le altre partite, il vecchio Derby del Sole che si giocherà al Maradona e che opporrà ilalla Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tornata con tutti gli appuntamenti del weekend, gli orari delle sfide e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.A,: tutti gli appuntamenti e gli ...

L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Trentaquattresima giornata Serie A 2023 / 2024 in programma tra venerdì 26 e lunedì 29 aprile 2024 Trentaquattresima giornata Serie A 2023 / 2024 : GLI ... Continua a leggere>>

Le probabili formazioni della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 , che andrà in scena da venerdì 26 a lunedì 29 aprile. Turno di campionato estremamente interessante, che vedrò due big-match come piatti principali: il primo è quello dell’Allianz Stadium tra Juventus e ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan tra campo e mercato: non solo Calafiori nel mirino - Domani, sabato 27 aprile, alle ore 18 andrà in scena la sfida tra Juventus e Milan, valevole per la trentaquattresima giornata di serie A e scontro diretto ...

Lecce contro Monza: una partita cruciale per obiettivi opposti - FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 15, al "Via del Mare", il Lecce affronterà il Monza nella trentaquattresima giornata di serie A. La posta in gioco è alta per entrambe le squadre: i salentini cercano ...

Da Audero a Lookman, i consigli per la 34ª giornata al fantacalcio - Tra una Coppa Italia e un’Europa League, con anche una spruzzatina di Conference League, i fantallenatori si vedono costretti a schierare la formazione con sempre meno sicurezze. Ah, per alcune squadr ...

