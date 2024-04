Seconda categoria Lo United Albinea ci ripensa e richiama il tecnico Ariosi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dietrofront per lo. La società diha deciso dire ilManolo, riaffidandogli così il timone in vista della semifinale play-off casalinga contro il Rapid Viadana, traguardo sfuggito l’anno scorso al mister proprio all’ultima giornata col ko di Carpineti. Ritorna così a stabilizzarsi la situazione in casa gialloblù dopo che il presidente Alessandro Simonazzi aveva optato, ad inizio settimana, per esonerare il trainer dopo la sconfitta dell’ultima giornata a Novellara con la squadra che aveva chiuso la stagione al terzo posto, ma motivando adun netto calo di rendimento durante questo mese. Chiaro riferimento al doppio 1-1 casalingo con un Real Casina ormai fuori da ogni obiettivo e la ...

Ecco risultati , marcatori e classifiche delle forlivesi nei campionati regionali. In Promozione , prima la Sampierana, il Fratta Terme punta al secondo posto col -1 dal Cattolica. Terminata la Prima, con l’ Edelweiss Seconda e ai playoff , mentre in Seconda , promosso da tempo il Vecchiazzano, il ... Continua a leggere>>

Pugno duro del Giudice Sportivo contro il club falconarese dopo aver esaminato il referto arbitrale nel quale si legge che il direttore di gara “non ha assunto in campo provvedimenti disciplinari verso tesserati in quanto ha temuto per la incolumità propria e dei tesserati dell’ Aurora ” Jesi , 24 ... Continua a leggere>>

L’Argignano torna a -1 dall’Ostra Calcio : saranno 180 minuti di fuoco, con lo scontro diretto all’ultima giornata . Grande bagarre per play-off e play-out: Olimpia Ostra Vetere al 4° e Leonessa Montoro al 12° tremano, inseguite da Cupramontana, Terre Del Lacrima, Monsano per gli spareggi ... Continua a leggere>>

MANDURIA - Calcio, domani, a Statte, Atletico Statte e Reunion Manduria in festa per la promozione nella serie A del torneo provinciale ASI - In palio, nell’ultima giornata del torneo, anche il primo posto: alla Reunion Manduria occorre la vittoria per sorpassare, sul filo di lana, l’Atletico Statte Due squadre in festa domani pomeriggio a ...

Continua a leggere>>

Batailles de Reines, le reine del 25 aprile sono Lumière, Manda e Iris - Speciale eliminatoria delle Batailles de Reines ieri, 25 aprile, a Challand-Saint-Victor. Erano 150 le bovine presenti, tra le quali la più pesante "Panthère", 750kg, dei fratelli Pinet di Issogne.

Continua a leggere>>

L'i.Sport ai campionati nazionali di karate - Sabato 20 e domenica 21 aprile gli atleti della i.Sport di Arconate e Busto Garolfo hanno preso parte ai Campionati Nazionali di karate organizzati dal CSEN a Fidenza. Le iscrizioni hanno contato più ...

Continua a leggere>>