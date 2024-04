Se vedi alberi dipinti di bianco - è meglio che tu sappia cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si può dire quello che si vuole di Internet, ma è diventato uno strumento fondamentale per quasi tutte le nostre vite. Non solo ci aiuta a rimanere in contatto con amici e familiari come mai prima d’ora, ma possiede anche più conoscenze di diecimila biblioteche messe insieme. Per non parlare del fatto che questa conoscenza è a pochi clic di distanza. Sì, sono finiti i tempi in cui bisognava sfogliare decine di libri o rivolgersi a un esperto se si aveva una domanda su un argomento oscuro a cui si voleva dare una risposta. Oggi Internet ha una risposta corretta per… beh, praticamente per tutto ciò che si può chiedere. Se siete lettori abituali del nostro sito, forse vi sarete imbattuti in articoli che cercano di spiegare alcune stranezze del mondo che ci circonda. Ad esempiopotrebbere vedere un uomo con un’unghia dipinta o se si ...