Se l’Europa imparasse dalla Lega Etrusca Toscana

(Di venerdì 26 aprile 2024) La più antica città dellaè Arezzo, le sue origini sono preetrusche, non si sbaglierebbe se dicessimo, e la donna ritrovata all’Olmo, vissuta più di 50 mila anni fa, ne è un dato, che è una zona abitata, più antica di tutto il continente. Ma veniamo agli Etruschi, la Valdichiana, che dava le messi e il sostentamento alimentare era divisa in tre Lucumonie: Arezzo, Cortona e Chiusi. Era stato stipulato un vero e proprio trattato per la coltivazione della vallata attraversata dall’ARNO Tiberis, che limitava di molte zone che potessero essere adibite all’agricoltura. Certo, l’Arno scorreva verso Chiusi, alimentando il laghi tettonici di Chiusi e Montepulciano e inondando la sottostante vallata del Paglia e di Fabro. Le tre città erano unite da un trattato di difesa comune e di necessità per opera di sistemazione idreologica della valle comune, indipendenti ciascuna ...