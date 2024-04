Scuola - Anief | Stipendi al pal - 10 000 euro in meno l’anno rispetto alla media della Pa

La Legge di Bilancio 2024 introduce un importante sostegno per le lavoratrici madri : il Bonus mamme , un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). L'articolo Bonus mamme , esonero contributivo fino a 3mila euro per le lavoratrici madri ... Continua a leggere>>

entro oggi 8 aprile il personale scolastico può richiedere il Bonus mamme, l'esonero contributivo per le lavoratrici madri, a tempo indeterminato, previsto dalla legge di bilancio 2024. L'esonero spetta alle lavoratrici con tre o più figli e, in via sperimentale per quest'anno, alle lavoratrici ...

