Scrub capelli | un alleato di benessere per una chioma al top!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vi è mai capitato di lavarvi ima di avere comunque la sensazione che rimangano pesanti, opachi e spenti? Nonostante i lavaggi frequenti con shampoo e prodotti di ogni tipo, infatti, è probabile che haimanchi qualcosa. Un trattamento molto spesso sottovalutato ma che, in realtà è di estremamente importante per la salute della. Parliamo delloai. Dopo tutto il cuoi capelluto ha le stesse necessità della nostra pelle del viso o del corpo, e allo stesso modo è facile che vi si accumulino cellule morte, residui di prodotti di styling, sebo e polveri sottili da inquinamento atmosferico. Tutti elemento che devono essere eliminati, per lasciare che la cute respiri ed evitare che subentrino dei danni aie che crescono più lentamente e più fini. ...