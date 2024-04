Scrub capelli | un alleato di benessere la una chioma al top!

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vi è mai capitato di lavarvi ima di avere comunque la sensazione che rimangano pesanti, opachi e spenti? Nonostante i lavaggi frequenti con shampoo e prodotti di ogni tipo, infatti, è probabile che haimanchi qualcosa. Un trattamento molto spesso sottovalutato ma che, in realtà è di estremamente importante per la salute della. Parliamo delloai. Dopo tutto il cuoi capelluto ha le stesse necessità della nostra pelle del viso o del corpo, e allo stesso modo è facile che vi si accumulino cellule morte, residui di prodotti di styling, sebo e polveri sottili da inquinamento atmosferico. Tutti elemento che devono essere eliminati, per lasciare che la cute respiri ed evitare che subentrino dei danni aie che crescono più lentamente e più fini. ...

avere una cute sana e pulita è il primo passo per capelli leggeri e luminosi: infatti, le micro particelle che si depositano sul cuoio capelluto, come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, vanno ad... Continua a leggere>>

Quando parliamo di remise en forme non ci riferiamo soltanto al nostro corpo, ma anche ai capelli , spesso sottoposti a un notevole stress. Dai passaggi dal caldo al freddo, senza dimenticare l’umidità, acerrima nemica di qualsiasi styling. Risultato? Secchezza e impurità, capelli spenti e privi di ... Continua a leggere>>

Beyoncé svela la sua routine di cura dei capelli contro la psoriasi - Beyoncé in un video ha mostrato la sua routine di cura dei capelli, che comprende anche l’uso di prodotti apposta per combattere contro il problema della psoriasi ...

Continua a leggere>>

Guida pratica ai sieri per capelli - Sono questi i nuovi alleati per ritrovare una chioma sana e luminosa. Ecco i migliori da provare e come usarli ...

Continua a leggere>>

Beyoncé, la routine per i capelli nasconde un segreto: «Il legame con il mio passato e la mia eredità». Il rimedio contro la psoriasi - Non solo icona pop mondiale, ma anche imprenditrice milionaria che però, non dimentica le sue radici. Beyoncé ha condiviso sui suoi canali social la sua hair care routine, ovvero ...

Continua a leggere>>