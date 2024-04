Scomparsa la figlia adolescente di una coppia di miliardari

(Di venerdì 26 aprile 2024) Perse le tracce di Mint Butterfield,di duedella Silicon Valley. La ragazza, 16 anni, è stata vista l’ultima volta domenica scorsa a Bolinas, in California: èdel canadese Stewart Butterfield, ex amministratore delegato di Slack, e della sua ex moglie, laa cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. Leggi anche: Camionista sequestrato e rapinato: un incubo durato sei ore Ladi Mint Butterfield Ladelo cofondatore della società di software Slack Technologies èe la Polizia teme che potrebbe essere scappata in uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco. Lo riportano i media statunitensi. Funzionari locali hanno affermato ai media che ...

