Schmidt - se perdo a Firenze torno al museo di Capodimonte

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sicuramente se perdessi, ma non penso di perdere, tornerò a Napoli a gestire ildi, su questo non c’è dubbio, l’ho detto fin dall’inizio“. Lo ha detto Eike, candidato sindaco asostenuto dal centrodestra, intervistato su Lady Radio. Rispondendo poi a chi gli ha chiesto perché abbia impiegato molto tempo a decidere sulla sua candidatura,ha risposto. “Non ho impiegato così tanto per la mia candidatura. Vediamo che alcuni sono usciti già l’estate scorsa, poi il campo si è sempre più popolato di altri candidati, però se guardiamo anche i siti web dei vari candidati c’è una sola che ha il programma sul suo sito, quindi ci si chiede cosa abbiano fatto in tutto questo tempo. Siamo pienamente in tempo, queste sono elezioni ...

Alle europee, nella circoscrizione che interessa anche la Toscana, sarà Vannacci capolista o Ceccardi ? "Ci devo pensare, entro 10 giorni le liste per le europee saranno depositate". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea regionale del ...

Sulla consulenza del candidato sindaco del centrodestra a Firenze Eike Schmidt con l' Arabia Saudita, come riportato da Repubblica, per la nomina come esperto del comitato direttivo del Riyhad art Program, si è scatenata la polemica. La sinistra attacca dicendo che Meloni s'indignò quando vennero ...

Stefano Massini ha letto Scurati in piazza della Signoria. Nardella alla celebrazione in piazza della Libertà. La frase di Schmidt , L'articolo 25 aprile a Firenze , monologo di Scurati letto da Massini. Nardella : "Resistere ancora". Schmidt : "Antifascismo è un dovere" proviene da Firenze Post.

schmidt: "Lo Scudo verde va cambiato, così è solo un sistema per fare cassa" - Il candidato sindaco contro il provvedimento anti inquinamento. Rilancia sulle nuove linee della tramvia "Alcuni tratti andranno fatti 30-40 metri sotto terra" e attacca gli street food: "Devono pagar ...



Antifascismo, son scintille. Funaro accusa schmidt: "Io civico, con me ex Pd" - La candidata del centrosinistra contro l'ex direttore che si presenta alle commemororiazioni "Appoggiato da partiti che non riconoscono questi valori". Lui ribatte: "Mi vergogno dei miei connazionali" .



25 aprile, in piazza Signoria Massini legge Scurati - Si è aperto con la lettura del monologo di Scurati, da parte dell'attore Stefano Massini dall'arengario di Palazzo Vecchio la cerimonia per il 25 aprile in piazza della Signoria che, ha detto il sinda ...

