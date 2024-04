Scafati - sequestrati 40 kg di T L E | arrestato un responsabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel rispetto della presunzione di innocenza e rimarcando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare unicamente da pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nei giorni scorsi personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto dci traffici illeciti, hanno tratto in arresto un soggetto originario di Torre Annunziata, già gravato da precedenti penali specifici, in quanto trovato in possesso di ben 40 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. In particolare, i militari della Compagnia diin servizio di controllo economico del territorio procedevano al controllo di un’autovettura il cui conducente manifestava evidenti segni di nervosismo. Le Fiamme Gialle, quindi, approfondivano ...