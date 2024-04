Sardegna | una serra di marijuana e 85 chili di droga nascosti in un casolare - 21enne in manette

Quelle piante crescevano rigogliose, coltivate con tanta cura e amore, pronte per essere immesse sul mercato, dopo essere state essiccate. Centomila dosi di marijuana sequestrate, per un valore di circa 200mila euro, pronte per andare a sostenere un giro d’affari da un milione all’anno, e otto ...

Continua a leggere>>