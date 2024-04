Saras - via libera dal Governo alla cessione | tutto pronto al passaggio da Moratti a Vitol

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 aprile 2024)passa dfamiglia, con ilche ha deciso di non fare uso del golden power. Una nota del gruppoa nome dirivela che la presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso un decreto con prescrizioni che non ostacolano il completamento dell’affare. Questo implica che una delle condizioni fondamentali per il successo dell’operazione è stata soddisfatta. Le cifre dellaquindi per ladel gruppo petroliferoagli svizzeo-olandesi di, con la famigliache cederà loro il 35% delle azioni. Grazie al decreto governativo, l’operazione può procedere senza ostacoli, aprendo ...