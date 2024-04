Sanvito | Scurati osannato tra una rissa e l' altra

(Di venerdì 26 aprile 2024) Maglioncino blu con le maniche alzate, un garofano rosso in mano (simbolo del Partito Socialista Italiano nelle cui fila militava Giacomo Matteotti) e la retorica antifascista che sgorga incessante, parola dopo parola, dal famigerato monologo. Piazza Duomo, al termine del corteo del 25 aprile, diventa il palcoscenico perfetto per il censurato immaginario,dai radical chic da ztl. Antonioè il nuovo guru del Partito Democratico. Finita la lettura del testo-comizio, la sbrodolata contro il governo post-fascista per cui lo scrittore avrebbe chiesto 1.800 alla Rai per mettersi a favore di telecamera, prima di essere cancellata dai palinsesti, ecco il caloroso abbraccio con Elly Schlein. A favore di fotografia, s'intende. C'è complicità. È l'intellettuale perfetto da sbandierare a poco più di un mese dalle Europee, per la segretaria Pd alla ...

Dalla parola allo scritto, i computer dialogano con le persone - L'azienda fondata nel 1985 a San Vito dei Normanni sviluppa strumenti di elaborazione del linguaggio in tempo reale e multi-lingue. Coinvolta dal G7 insieme ai colossi della Silicon Valley per lavorar ...

Continua a leggere>>

Carrese nel caos, sindaco 'costretto' ad assegnare la vittoria a un carro: "Mio malgrado, senza merito" - Durante le operazioni di partenza, il sindaco non è riuscito a pronunciare la formula del via, in quanto i primi tre carri sarebbero partiti anticipando l'ordine del sindaco. Caos sotto la sede del Co ...

Continua a leggere>>

San Vito Lo Capo, turista 73enne muore in mare: disposta l’autopsia - Un uomo 73enne è morto a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L’uomo – originario di Parma e in vacanza nella località del Trapanese – sarebbe morto in mare, a qualche metro dalla battigia. Alcu ...

Continua a leggere>>