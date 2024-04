Sant’Antonio Abate - uomo si barrica in casa e minaccia di suicidarsi | decisivo l’intervento dei carabinieri

arrestato un sessantenne nel Borgo Sant’Antonio Abate a Napoli. Aveva con se eroina. In casa materiale per il taglio e confezionamento Nella serata del 21 aprile, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato svolgevano un servizio di controllo del territorio. In via Cesare Rosaroll, hanno ...

Continua a leggere>>