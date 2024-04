Sant’Antonio Abate | Minaccia di farsi esplodere Intervengono i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024): un uomodiaprendo una bombola del gas, arrivano subito sul posto isalvando l’uomo Questa mattina adella sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti a via Casa Varone 166 dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo che si era barricato in casa eva di suicidarsi facendol’intera abitazione.L’uomo – un 41enne con probabili disturbi psichici accentuati verosimilmente dall’uso di droga alcool – è nel seminterrato di una palazzina. E’ in piedi sul proprio letto e ha aperto la valvola della bombola di gas che in quegli istanti tiene ...