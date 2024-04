Sangiuliano | Solidarietà a Scurati per quando De Luca lo cacciò da Festival di Ravello

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio esprimerenei confronti dello scrittore, che conosco e apprezzo. Unatardiva, perché l’ho appreso solo ieri, peril presidente della Regione Campania, Vincenzo De, lodaldiperché non era conseguente alle sue disposizioni. Quindi,”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro, intervenendo al dibattito su L’Europa dei conservatori: valori e identità, in occasione della Conferenza programmatica di Pescara di FdI. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Come sottolineato dallo scrittore Antonio Scurati, in un momento in cui la censura del governo ... democrazia e solidarietà, e il suo ricordo è e deve essere più attuale che mai'.

Come sottolineato dallo scrittore Antonio Scurati, in un momento in cui la censura del governo ... democrazia e solidarietà, e il suo ricordo è e deve essere più attuale che mai.

