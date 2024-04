San Severo - accusa | spaccio di drog - sette arresti Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 26 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia di Sane della locale Stazione hanno dato esecuzione a due distinte Ordinanze di Custodia Cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti complessivamente disanseveresi (cinque dei quali sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere e due aglidomiciliari)ti, in concorso tra loro, didi sostanze stupefacenti. L’articolata d’indagine, condotta dal mese di ottobre 2023 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, ha consentito di raccogliere gravi indizi di reità in relazione a due distinte attività didi stupefacenti al dettaglio ...