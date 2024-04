San Donato - anello esterno interdetto al traffico e sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 26 aprile 2024 – Nelle giornate di venerdì 3 Maggio e sabato 4 Maggio l’dell’ospedale Sansaràal passaggio e alladelle auto. La chiusura temporanea è necessaria a completare i lavori per l’installazione di due nuove pompe di calore sulla copertura del 3° e 4° settore dell'Ospedale. Gli interventi prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici ingombranti e con ampio raggio di azione tali da non permettere di mantenere aperto l'accesso all'. La chiusura della strada è dalle 18 del giorno 03/05 fino alle 24 del giorno 04/05. Durante le lavorazioni, inoltre, verranno chiusi tutti gli accessi laterali: pertanto sarà possibile raggiungere i servizi e i reparti passando esclusivamente dall'ingresso principale ...