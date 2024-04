Samsung Galaxy S24 FE si avvicina - mentre i Galaxy Watch7 potrebbero portare a una svolta

Già era nell’aria la notizia di un’ Uscita anticipata per il Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 ma ora ne è giunta una piana conferma da una fonte autorevole come SamMobile. Il sito del settore tecnologico, che già aveva annunciato un possibile evento Unpacked nella prima parte della prossima ... Continua a leggere>>

samsung galaxy A55 (8/256 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-154€) - Il samsung galaxy A55 è ora disponibile in offerta e tocca il suo nuovo minimo storico con la variante 8/256 GB.

Continua a leggere>>

Si dice che il samsung galaxy Watch7 offra già un monitoraggio non invasivo della glicemia grazie all'intelligenza artificiale - Il Santo Graal delle funzioni sanitarie degli smartwatch è ancora una volta nei titoli dei giornali. Secondo un nuovo rapporto, la gara tra Apple e samsung per il primo monitoraggio non invasivo, cioè ...

Continua a leggere>>

samsung galaxy Unpacked: nuovi dettagli su data, luogo e prodotti attesi - samsung terrà il prossimo evento galaxy Unpacked il 10 luglio 2024 a Parigi. Attesi galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Watch 7 e Ring.

Continua a leggere>>