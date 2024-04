Sampdoria - Stankovic e il futuro | tra l'Inte - l'Empoli e la Francia

La Sampdoria di Filip Stankovic , portiere di proprietà dell’Inter, cade in casa contro il Sudtirol . Dopo un primo tempo termina to a reti bianche, ad inizio secondo tempo arriva subito il vantaggio degli ospiti: la partita si chiude sullo 0-1 CROLLO – La Sampdoria di Andrea Pirlo, reduce dal ... Continua a leggere>>

Alle 14:00 in campo Sampdoria-Sudtirol in Serie B. Filip Stankovic, di proprietà dell’Inter, difenderà ancora una volta i pali dei blucerchiati. Sebastiano Esposito ancora out per infortunio. Sampdoria-Sudtirol, le formazioni ufficiali: ai pali l’Interista SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Murru, ...

Continua a leggere>>