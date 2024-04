(Di venerdì 26 aprile 2024) Le prossime due giornate saranno cruciali per lae il suo destino. I blucerchiati di Andrea Pirlo devono fare punti cruciali in ottica...

sampdoria, Manfredi inibito per 10 giorni dalla Figc: ecco perché - Le prossime due giornate saranno cruciali per la sampdoria e il suo destino. I blucerchiati di Andrea Pirlo devono fare punti cruciali in ottica playoff, e affronteranno.

Pisa-Catanzaro, snodo cruciale. Stasera partita chiave per i playoff: "Super attenti, senza snaturarci» - Appuntamento alle 20.30 in un’Arena che si annuncia gremita: almeno 8mila spettatori, esaurita anche la Sud. Le parole di Aquilani alla vigilia: "Abbiamo la possibilità di fare una gara importante, ne ...

Oggi Pisa-Catanzaro e Venezia-Cremonese. Aquilani al bivio - I toscani di Aquilani sono a -1 dalla zona playoff, cioè dalla sampdoria ottava che domani alle 16.15 riceve ... ben sapendo che le sfide cruciali saranno fra meno di un mese. Venezia-Cremonese è il ...

