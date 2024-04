Sampdoria - Borini-Esposito davanti? Barreca si ferm - oggi gli esami | sospetto stiramento

sampdoria, Borini-Esposito davanti barreca si ferma, oggi gli esami: sospetto stiramento - La sampdoria deve fare i conti con un nuovo infortunio. A fermarsi è stato Antonio barreca, nell`allenamento di ieri. Oggi l`esterno verrà sottoposto a degli.

Continua a leggere>>

sampdoria, Pirlo: "Bello giocare contro il Como. Non è decisiva, ma importante. Dobbiamo meritarci i playoff" - Sui calciatori a disposizione: "Torna Benedetti, per barreca abbiamo grandi dubbi. Esposito sta bene, Pedrola sta tornando ad avere ancora più ritmo. Siamo pronti per combattere contro il Como, ci ...

Continua a leggere>>

Verso sampdoria-Como, torna Fabio Depaoli: Pajtim Kasami in panchina - Contro il Como dovrebbe tornare Fabio Depaoli titolare nella sampdoria: in mezzo al campo si giocano una maglia Darboe e Pajtim Kasami A un giorno dalla sfida ...

Continua a leggere>>