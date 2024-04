Salvezza - adesso è una lotta a tre Gli scontri diretti pesano sul Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Lorenzo LonghiTrentasei punti secondo il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, fra i 34 e i 36 secondo l’allenatore del Lecce Luca Gotti: con i risultati delle ultime tre giornate (tra i quali spiccano i 5 punti ottenuti dal Cagliari contro Atalanta, Inter e Juventus e la vittoria dell’Empoli su un Napoli rinunciatario e contestato dai suoi stessi tifosi) la quotasi è alzata, con alcune squadre che ora sembrano molto vicine alla meta e altre sempre più impantanate. Tre per due. Il Lecce a 35 si è di fatto tolto dalla mischia, il Cagliari a 32 è a un passo dall’obiettivo, Verona ed Empoli a 31 respirano. Oggi sono(26), Frosinone (28) e Udinese (28) le squadre che rischiano – tre per altri due posti all’inferno – di seguire in B la Salernitana (la cui retrocessione dovrebbe diventare matematica ...