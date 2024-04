Salis padre e figlia - Scurat - i pro-Pal | tutto il peggio del 25 aprile

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Scene indecorose, interventi patetici, gente che passa all’incasso. Il 25, giorno della Festa della Liberazione, è stato trasformato in una farsa dalla sinistra. Con il solito ritornello del governo fascista, compagni e compagnucci hanno provato a cavalcare l’onda scendendo in piazza: protagonisti leader politici appannati come Elly Schlein, intellettualoni sulla cresta dell’onda come Antonioi, personaggi in cerca di visibilità e anche pro-Palestina, che hanno dato vita ad attacchi semplicemente vergognosi contro le brigate ebraiche. Ovviamente nel silenzio generale dei mondo rosso. Partiamo dai, Ilaria e Roberto. Se l’attivista di estrema sinistra è stata beatificata dalla sinistra, con tanto di candidatura alle elezioni europee con Alleanza Verdi-Sinistra, ilè ovunque sul piccolo schermo e ...