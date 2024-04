Russia, condannata anastasia ivleeva: maxi multa all'organizzatrice del party (hot) che fece infuriare Putin - Il tribunale distrettuale di Tverskoy di Mosca ha riconosciuto anastasia ivleeva colpevole di "azioni pubbliche volte a screditare le forze armate russe" e ha comminato una multa di 50.000 rubli ...

Headline: Russian Actress Fined for Hosting Anti-War Party - anastasia ivleeva sparked an explosion of public indignation in the increasingly traditionalist country when she hosted a party in December encouraging guests to wear almost nothing. ivleeva did not ...

A Russian actress who called for peace was fined for hosting an ‘almost naked’ party - anastasia ivleeva sparked an explosion of public indignation in the increasingly traditionalist country when she hosted a party in December encouraging guests to wear almost nothing.

