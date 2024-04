Rugby femminile | l’Italia in Galles per chiudere in bellezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si disputa questo weekend l’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni2024 edi Nanni Raineri andrà in scena domani dopo pranzo a Cardiff contro il. E con una vittoria e tre sconfitte all’attivo, per le azzurre la vittoria è d’obbligo contro le britanniche per evitare di rischiare l’ultimo posto in classifica e sognare un (difficile) podio.è reduce dal ko contro la Scozia, che ha messo in luce i tanti problemi delle azzurre. Dal poco possesso, agli errori di handling, alla difficoltà di gestire il match quando il punteggio le vede dover rincorrere, Madia e compagne hanno oggettivamente deluso e ora contro ilservirà un deciso cambio di passo. Le avversarie non sono irresistibili, non hanno ancora conquistato un successo nel torneo e dunque ...