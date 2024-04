Rubato l’incasso del 25 aprile a Casa Cervi | dipendente aggredita da un gruppo di persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Unae collaboratrice dell’Istitutoè statala sera del 25da undied è statodella giornata adi Gattatico, dove nel corso della giornata c’era stata la Festa della Liberazione, con la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Landini, Romano Prodi e Stefano Bonaccini. “L’aggressione fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulle, ma in pochissimi secondi è andato in fumo buona parte del ricavato di uno splendido 25, il lavoro di tantissimi volontari, dei collaboratori di, e l’entusiasmo di un pubblico partecipe e generoso”, spiega l’Istituto. ...