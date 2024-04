Rubata l’auto di don Luigi Merola - qualche giorno fa era stata vandalizzata

(Di venerdì 26 aprile 2024)l'auto al prete anticamorra don: "Io non mollo, non farò neppure un passo indietro"

Il recente libro della giornalista Giovanna Di Francia verrà presentato dal prof. Domenico Tiseo, Venerdì 16 Febbraio, alle ore 17, presso la sala dell’ISTITUTO PARITARIO ”DANTE ALIGHIERI”, in Quarto , alla via Campana 383. La protagonista del racconto è Nanà un’imprenditrice che finisce dietro le ... Continua a leggere>>

Rubata l'auto di Don luigi merola - Nei giorni scorsi la stessa vettura era stata danneggiata. Il parroco anticamorra: "Mi auguro siano stati ladri di macchine e non altri" ...

Continua a leggere>>

Come è andato il primo giorno di ingressi a pagamento a Venezia - Oltre 15mila persone hanno pagato 5 euro per entrare in città: per ora non sembra ci sia stato un effetto sul numero di turisti giornalieri ...

Continua a leggere>>

Sindaco Venezia, 'ticket d'accesso è per preservare la città' - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Continua a leggere>>