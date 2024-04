Romina Falconi - in anteprima il video de ‘La Solitudine di una Regina’

(Di venerdì 26 aprile 2024) Esce il 26 aprile esce Ladi una Regina, (Freak&Chic/ADA Music Italia), il nuovo brano di. Circondata dalla magnificenza del suo regno e dall’ammirazione della sua gente, la regina rappresenta un’icona di potere e bellezza. Tuttavia, dentro le mura del suo castello, si cela un’anima incompleta e destinata alla ricerca eterna di ciò che non può più avere. Ladi una Regina è una lettera che non può essere consegnata, la storia di una malinconia insanabile. La Regina scrive questa lettera e la penna sanguina sul foglio perché sta confessando che sarà incompleta per sempre. Nonostante i trionfi e la gratitudine alla vita, la Regina è consapevole di essere destinata all’intrattabilità e si sta preparando a convivere con una grande assenza. Per ogni essere umano, la capacità di ...

In anteprima il video del nuovo singolo di Romina Falconi, 'La Solitudine di una Regina', in uscita il 26 aprile.

