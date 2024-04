Roma - Giardino degli Aranci | la storia misteriosa conosciuta solo da pochi romani Ecco cosa si nasconde dietro quell’albero

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024): sotto un albero si… Ci sono quelli più famosi come il Colosseo e Piazza di Spagna, quelli più insoliti come il museo all’aria aperta e altri meno noti che a volte, per una questione di tempo, non si riesce a visitare. Di luoghi da ammirare,è ricca e tra questi rientra certamente l’incantevole, che cela un leggendario mistero. Il mistero delSituato sull’Aventino, il, conosciuto anche come Parco Savello, offre una spettacolare vista sulla città. La sua invidiabile posizione permette, infatti, di cogliere con lo sguardo gli ...