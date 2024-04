Roma | accoltellato 19enne in strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un ragazzo di soli 19 anni è statoieri sera a. L'aggressione nella zona del Quarticciolo: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri. Indagini in corso sull'accaduto. Carabinieri e ambulanza – repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Ancora sangue sulle strade di. Undi nazionalità tunisina è stato aggredito e raggiunto da una coltellata ad un fianco ieri nella tarda serata nella zona del Quarticciolo. L'aggressione si è consumata lungo Viale Palmiro Togliatti, in corrispondenza del civico 940: la vittima è stata portata in codice rosso in Ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul caso indagano i Carabinieri.