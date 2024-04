Roberto Salis | Elly Schlein? Ho trovato persone che mi hanno sbattuto la porta in faccia - lei mi ha dato una mano

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Ho letto e sentito ricostruzioni farraginose. In realtà da quando è scoppiato il caso di mia figlia io sono ancon il cappello inda chi poteva secondo me aiutarmi. In questi miei giri hoche miignorato,che milainche midiffamato eche invecedeciso che potevano darmi una. Tra queste c’è“. Così il padre di Ilaria, al quale, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura della figlia con Avs per le prossime Europee, gli ...

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata a Fanpage.it da una donna che racconta di aver lasciato la sua città per lavoro: “Mi sono trasferita in provincia di Ragusa: qui le aziende ortofrutticole ti pagano per impacchettare ortaggi molto di più di quanto pagano per accudire le persone . Questa ... Continua a leggere>>

19enne accoltellato a Roma,ipotesi regolamento per spaccio droga - Un cittadino tunisino di 19 anni è stato trovato a terra incosciente e sanguinante dopo aver ricevuto una coltellata al fianco. E' accaduto intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, in zona ...

Continua a leggere>>

La città che non si arrende alla mafia, una storia di forza e coraggio - In un lungo post sui social, il sindaco di Bari Antonio Decaro racconta la storia di due cittadini che si sono ribellati alle estorsioni: "li ho accompagnati in tribunale, indossando la fascia tricolo ...

Continua a leggere>>

Milano, Jhonny Sulejmanovic avrebbe incontrato i suoi killer prima dell'omicidio - Jhonny Sulejmanovic, il 18enne ucciso nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Milano, avrebbe incontrato i suoi killer alcune ore prima di essere assassinato.

Continua a leggere>>