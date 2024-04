Ricavi crollati | Chiara Ferragni ha bisogno di 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Seidi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe questa la cifra di cui avràa causa deidella Fenice srl, società che detiene il suo marchio. E per iniettare soldi freschi potrebbe decidere di allargare la compagine azionaria a nuovi soci. I danni d’immagine causati dal caso Balocco non sono ancora calcolabili. Ma quelli economici cominciano a esserlo. Fino a qualche tempo fa le aziende facevano a pugni per accaparrarsi un suo post sponsorizzato su Instagram; ora invece isono quasi azzerati. E d’altra parte la struttura ha costi importanti, a partire dai 30 dipendenti. I consulenti che ha ingaggiato, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, le avrebbero detto che deve prepararsi ...