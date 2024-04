Retroscena Acerbi | lo Scudetto vinto con la pubalgia e quell’indizio sull’Italia per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 20°dell’Inter porta con sè tante storie importanti. Una di esse è, senza dubbio, quella che riguarda Francesco. Il difensore nerazzurro hail primodella sua carriera segnando il gol che ha aperto le marcature contro il Milan, sua ex squadra. Il tutto giocando con la. A rivelarlo è stato lo stessoattraverso un post Instagram nel quale si legge: “la mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia. Per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni“. Al termine del post una bandiera tricolore, chiaro riferimento agli impegni con la Nazionale Italiana che dovrà ...