Reggia di Caserta - il 5 maggio ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 5è Domenica al Museo. Ladi, dopo le migliaia di persone che hanno fatto visita al Complesso vanvitelliano in occasione della giornata di gratuità istituita per il 25 aprile, è pronta per una nuova giornata ad. Domenica al Museo è un’iniziativa del Ministero della Cultura che, la prima domenica di ogni mese, prevede l’accesso con bigliettonei musei e nei parchi archeologici statali. Come di consueto, per questa giornata una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalle ore 11 di lunedì 29 aprile fino a esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 5 ...