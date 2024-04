Re Carlo sta molto male - avanti con i piani del funerali | i sudditi si preparano al peggio

(Di venerdì 26 aprile 2024) C’è forte apprensione nel Regno Unito per le condizioni di salute di ReIII. Il sovrano, malato di tumore, non si vede quasi più nelle occasioni pubbliche e secondo fonti vicine a Buckingham Palace sembra stia “”. Nelle ultime ore sta infatti circolando sui siti inglesi e statunitensi la notizia di unramento. “La situazione sta precipitando” scrive TMZ.Leggi anche: Remalato, il retroscena: “Potrebbe abdicare presto”Leggi anche: “È la figlia che avrebbe voluto”. Reconferisce a Kate una onorificenza speciale Un amico diIII: “Sta dando il massimo” Un amico diIII ha spiegato che il sovrano «è determinato a sconfiggerlo e sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero ...

Re Carlo starebbe “molto male” , ecco cosa sappiamo secondo quanto emerso da fonti vicine a Buckingham Palace Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, le condizioni di salute di re Carlo d’Inghilterra non sarebbero ottimali. A far uscire la notizia sarebbero state delle fonti vicine a ... Continua a leggere>>

Sono giorni che Re Carlo III non appare in pubblico. Le condizioni di salute del sovrano 75enne, malato di cancro, sembrano essere serie. «Sta male ed è peggiorato», rivelano... Continua a leggere>>

Le condizioni di re carlo peggiorano: aggiornati i piani per il suo funerale - Le condizione di salute di Re carlo, colpito da un cancro, sono in peggioramento e stanno generando crescente preoccupazione a Buckingham Palace. Le prime indiscrezioni da Londra, infatti, dicono che ...

Continua a leggere>>

Re carlo "sta molto male, è peggiorato": aggiornati i piani per il funerale - Re carlo "sta molto male, è peggiorato": sono già stati aggiornati i piani per il funerale. C’è grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni di salute di Re carlo. Stando ad alcune ...

Continua a leggere>>

carlo Conti a Sanremo 2025: manca davvero solo la firma Le ultime voci - Insistono sempre di più le voci che circolano in rete sull'ipotesi che possa essere carlo Conti il conduttore e il direttore artistico del Festival di ...

Continua a leggere>>