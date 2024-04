Re Carlo migliora - martedì in pubblico

(Di venerdì 26 aprile 2024) 20.00III si appresta a riprendere gli impegni pubblici, sta meglio. Vi sono progressi nella lotta alla sua malattia Ne ha dato notizia Buckingham Palace. L'annuncio arriva a 3 mesi dalla diagnosi di cancro e proprio mentre si stavano diffondendo voci su un suo peggioramento. Il ritorno del Re è previsto per la prossima settimana e il primo appuntamento sarà la visita in un centro per le terapie contro i tumori.

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 andata in scena sul circuito di Sakhir. Lo spagnolo si è esaltato al volante della Ferrari, fornendo prestazioni decisamente interessanti e in evidente crescita rispetto a quanto offerto ieri in Bahrain. L’iberico, che ... Continua a leggere>>

Rapallo, ecco il nuovo porto “carlo Riva”, cinque anni dopo la devastante mareggiata: meno barche più servizi per la città - E’ stato rifatto con un investimento da 70 milioni. All’inaugurazione anche il presidente del Senato La Russa e il sindaco di Milano Sala ...

Continua a leggere>>

Da Renzi-Bonino a Calenda e Avs: tre liste sul filo dello sbarramento per le Europee - Torna il segno positivo per FdI, anche il Pd cresce e torna sopra al 20%. Non decollano le new entry di Cateno De Luca e Michele Santoro ...

Continua a leggere>>

Re carlo “sta molto male” Buckingham Palace smentisce: “migliora e martedì torna in pubblico” - Dopo una ridda di rumour e speculazioni sui media americani, il Palazzo risponde: “Medici molto soddisfatti dei progressi di Sua Maestà”. E rilascia altri ...

Continua a leggere>>