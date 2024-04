Rbr - Tassinari resta ai box Ma il rientro è più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Andreaè ancora fermo ai box ma la condizione del suo polpaccio è in netto miglioramento. La squadra si sta allenando in vista dell’inizio dei playoff e le due settimane di stop per una volta aiutano. Se la postseason avesse avuto inizio in questo weekend, le chance di vedere ‘Tasso’ in campo sarebbero state nettamente minori, ma con ancora una settimana davanti c’è ottimismo per un pieno recupero. Per il play titolare di Rbr, un’infezione al polpaccio lontana ormai una settimana che inizialmente aveva provocato anche complicanze vascolari venose. Adesso è in forte miglioramento, ma ancora fermo. Difficile immaginare il giorno del, ma gara1 non dovrebbe essere in dubbio. In sua assenza, a Milano, Grande è rientrato in quintetto e Anumba è partito dalla panchina, con Scarponi tra i primi cinque. Il suo...