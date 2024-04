Ragazzo di 19 anni accoltellato al Quarticciolo - è grave | caccia agli aggressori

Oggi, venerdì 26 aprile, un Ragazzo di 18 anni è stato ucciso in via Varsavia a Milano : è stato colpi to al torace da tre colpi d'arma da fuoco. Indaga la Polizia di Stato.Continua a leggere Continua a leggere>>

Miss Germania: iraniana di origine, madre 39enne, oggetto di insulti - Berlino, 26 apr. (askanews) – In febbraio, Apameh Schoenauer è stata incoronata Miss Germania. Ha 39 anni, architetta, una figlia piccola, e ha partecipato al concorso perché voleva essere un modello ...

Penelope Cruz: una carriera stellare, un'età da celebrare e una vita privata protetta - Penelope Cruz, attrice spagnola di fama internazionale, affronta il traguardo dei 50 anni con entusiasmo e senza paura di invecchiare. La musa di Pedro ...

Correggio, tre minori denunciati per pestaggio a scuola - Correggio (Reggio Emilia), 26 aprile 2024 – Inizialmente era uno scherzo, poi sfociato in violenza con ricovero breve in ospedale, per un ragazzo 14enne, con calci e pugni che avevano provocato ferite ...

