Rafah - Egitto alza l' allerta nel Sinai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 9.42 L'si sta preparando all'operazione israeliana a. Lo riferisce il quotidiano qatariota Al-Arabi Al-Jadid affermando che sono state impartite istruzioni a diversi settori nell'area del Canale di Suez e ai governatori delper aumentare il livello d'. Le fonti hanno riferito al giornale che agli ospedali di quelle zone è stato chiesto di spostare gli interventi chirurgici programmati e di richiamare tutti i medici al lavoro. Una delegazione di 007 sarà in Israele per tentare di fermare operazione

Israele stringe i tempi e «ammassa tank vicino a rafah». Il Cairo: «Non si avvicinino ai nostri confini» - Il presidente egiziano in prima linea per un accordo sugli ostaggi: timori per un’ondata di profughi di guerra ...

ISRAELE - L'Egitto teme i profughi da rafah e ha fretta di trovare un accordo - Secondo funzionari israeliani, citati da Ynet, l'Egitto teme i "profughi di guerra" palestinesi che potrebbero entrare nel sinai in seguito all'assalto a rafah, e quindi ha fretta di proporre un ...

Israele ammassa i tank al valico per rafah: “È tutto pronto per l’invasione della città a sud di Gaza” - L’escalation della crisi a Gaza sta per raggiungere un punto cruciale, con Israele che si prepara ad attaccare rafah, ultima roccaforte di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, dove potrebbero essere ...

