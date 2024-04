Qui la capolista Alfonsi | Pensiamo solo alla partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Impostare lasenza pensare a quello che sarà dopo". La chiave di come affrontare la Jesina la offre Sante, tecnico della Civitanovese, che dispensa la solita tranquillità in vista dell’attesissimo match di domenica alle 16.30, ultima giornata di campionato che vede i rossoblù inseguire il sogno della serie D. Un’ipotesi possibile in caso di vittoria di Visciano e compagni, oppure di un passo falso del Montefano, secondo a meno due lunghezze. "È vero – spiega l’allenatore -, ci giochiamo una stagione, ma dobbiamo concentrarci soltanto su ciò che sappiamo fare". Ieri l’allenamento si è svolto al mattino, anche approfittando del sole. Reduce dallo 0-3 sul Monturano Campiglione, il team del patron Profili gode di ottima salute e ha tutti i componenti della rosa a disposizione, come non accadeva da tempo. "Domenica scorsa – chiarisce ...