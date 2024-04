Quelle case dimenticate della Mafia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono circa 10 mila le unità immobiliari, molte delle quali al Nord, sequestrate dallo Stato alle mafie. Ma a un gran numero di queste non si trova una nuova destinazione, e si finisce per dimenticarle (spesso ci vivono i vecchi proprietari). Una proposta cerca di dare un senso a tale patrimonio. Le finestre sono rimaste spalancate e il giardino di cactus e fichi d’india dà ancora l’impressione di essere stato in un recente passato ben curato, mentre la piscina è a secco. L’imponente villa, su tre piani, con mansarda, si trova sulla SS117 bis, strada statale che collega Gela a Catania. Chi ci viveva fino a non molti mesi fa è stato costretto a lasciarla. Per la verità, Salvatore Murana, l’uomo che l’ha fatta costruire e che gli inquirenti siciliani indicano come un esponenteStidda e che otto collaboratori di giustizia accusano di riciclare i soldi sporchi di una ...