Quando effettuare la potatura delle siepi e degli alberi da giardino ?

Leggi tutta la notizia su iloveartigianato

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ladaè un’attività fondamentale per mantenerli sani, belli e in ottima forma. Ogni tipo di pianta richiede una cura specifica e un periodo diadeguato. Tipologie diCi sono diverse tipologie dipresenti nei giardini, ognuna con le sue esigenze specifiche in termini di. Vediamole nel dettaglio: 1.a foglia caduca: Questiperdono le foglie durante l’autunno e l’inverno, entrando in uno stato di riposo. Esempi comuni sono l’acero, il ciliegio e il tiglio. Per ladi questi, il periodo migliore è solitamente la fine dell’inverno o l’inizio della ...