Qualiano | raid notturno infinito - saccheggiata pizzeria Experience

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024): terzo negozio colpito, oltre ai danni per entrare l’attività è stata razziata da criminali: questa notte accompagnato agli altri due episodi di tentato furto, è stata rapinata la. I rapinatori hanno prima rotto la serranda rompendo il suo lucchetto, alzata la serranda hanno scassinato la porta d’entrata dellaforzando completamente la serratura, entrando così furtivamente all’interno dell’attività commerciale. Hanno così rubato: una cassa con il cassetto annesso, dei vini, dello champagne accompagnato dal suo apposito cestello, il fondo cassa, un cellulare, uno stereo per la filodiffusione e diverse conserve e un barattolo di nutella da 5kg Per quanto riguarda invece le attrezzature sono state rubate delle stecche, una oliera e un decoder ...